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10 Nisan 2018 19:20 | Son Güncelleme: 10 Nisan 2018 19:24

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi!

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi!

İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi.

Kazada yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı'nın tedavisi sürüyor.

Son dakika: TÃ¼rk Halk MÃ¼ziÄi sanatÃ§Ä±sÄ± Esat KabaklÄ± trafik kazasÄ± geÃ§irdi!

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