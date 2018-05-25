Türk gemisine saldırıyla ilgili ABD'den açıklama

Beyaz Saray, Yemen'de Husiler tarafından Saleef Limanına buğday taşıyan bir Türk gemisine düzenlenen roket saldırısından "kaygı duyduklarını" açıkladı.



Beyaz Saray açıklamasında yine bu ay içerisinde Kızıldeniz'den geçen bir petrol tankerine de benzer biçimde Husi güçleri tarafından saldırı düzenlendiği ifade edildi.

'TEHDİT TÜM ÜLKELER İÇİN GEÇERLİ'

Beyaz Saray ayrıca "Bu olaylar, Yemen'deki füze tehdidinin tüm ülkeler için geçerli olduğunu ve Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Kaynak: Ajanslar