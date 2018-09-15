Türk futbolcuların sözleşmesi TL'ye dönecek

Kulüpler, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca, Türk futbolcular ile döviz kuru üzerinden yaptığı sözleşmeleri 30 gün içerisinde TL'ye çevirmek zorunda.

Türk futbolunda tarihi bir adım daha atıldı.

Kulüpler, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca, Türk futbolcular ile döviz kuru üzerinden yaptığı sözleşmeleri 30 gün içerisinde TL'ye çevirmek zorunda.

YABANCILARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Yabancı futbolcular ile "döviz kuru" üzerinden yapılan sözleşmelerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca iş, hizmet, kira ve alım satım sözleşmeleri de dahil olmak üzere yurt içinde döviz üzerinden sözleşme yapmak artık yasaklandı.

Kararnamede "Türkiye'de yerleşik kişilerin" altını çizilirken, konu hakkında kulüplerin hukuk birimleri de incelemelerini başlattı.

Kaynak: Ajanslar