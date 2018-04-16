Türk firmalarına büyük ilgi

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 16'ncısı düzenlenen Asya Savunma ve Güvenlik Fuarı’na (DSA), Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) önderliğinde 29 firma katıldı.

Bugün başlayan fuarı ziyaret eden Malezya Başbakanı Necip Rezak ve Savunma Bakanı Hishammuddin Tun Hüseyin, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı’nın refakatinde Türk firmalarının ürünlerini inceleyerek bilgi aldı.

Başta insansız hava araçları olmak üzere kara araçları, çok maksatlı destek gemisi, stabilize silah ve komuta kontrol sistemleriyle geniş bir yelpazede yer alan yerli ve milli ürünler, fuaranın en büyük standı olan bin 412 metre karelik alanda görücüye çıktı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerince başarıyla kullanılan savunma ve güvenlik sanayisi ürünleri, Malezyalı yetkililerin yanı sıra uluslararası katılımcılardan da büyük ilgi gördü.

Fuarda, Malezya'nın İHA tedarikine yönelik, Türk firmalarından TAI ile Malezya’nın önde gelen savunma ve havacılık şirketi DEFTECH arasında "belge değişim töreni" gerçekleştirildi.

Bu yıl 45 ülkeden 350 resmi yetkilinin görev aldığı fuara, geçen yıl Türkiye’den 21 firma katılmıştı.

19 Nisan'da sona erecek fuarı, toplam 43 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.





