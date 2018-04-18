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Avrupa'da Türk düşmanlığı bitmiyor! İngiltere'den skandal görüntüler

Avrupa'da Türk düşmanlığı bitmiyor! İngiltere'den skandal görüntüler

YPG ve PKK'ya olan desteğiyle bilinen Avrupa bir skandala daha imza attı. Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.
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Gündem 18 Nisan 2018 - 12:14

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