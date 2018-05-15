Türk boksörün ölümünde şoke eden PKK detayı!

Türk boksör Tunahan Keser, vahşice katledildi. Menajeri, cinayeti terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen İsmail Özen’in işlediğini iddia etti.

Almanya'da yaşayan Türk boksör Tunahan Keser'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Talihsiz sporcunun menajeri, cinayeti terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen kişilerin işlediğini öne sürdü.

Tarihler 23 Haziran 2017'yi gösterdiğinde Almanya'da Türk düşmanlığı bir kez daha sahneye çıktı. Hamburg'da yaşayan 22 yaşındaki Türk boksör Tunahan Keser, kaçırıldı. Olayı daha da ilginç yapan, Keser'in menajeri Ermeni asıllı Rus boksör Khoren Gevor'un bir gece önce bacağından kurşunlanmasıydı. Genç sporcunun cansız bedenine 21 Temmuz günü, ormanlık alanda ulaşıldı.

Alman polisi cinayetle ilgili tam 3 bin kişinin ifadesini aldı. Yapılan incelemede Tunahan'ın öldürülmesinde kullanılan silah, suç makinesi 56 yaşındaki Frank Lindner'in evinden çıktı. Lindner, ifadesinde boks mafyasından aldığı talimatla Tunahan'ı öldürdüğünü anlattı. 4 Ocak'ta ise Lindner'in cezaevinde kendini öldürdüğü bildirildi.

İFADE VERDİ

Keser'in menajeri Gevor aylar süren tedavisinin ardından ayaklandı. 5 yıl sonra döndüğü ringde, Ukraynalı rakibini yendikten sonra "Tunahan'ı öldürenleri biliyorum. Onlardan korkmuyorum. Gelsinler" açıklamasını yaptı. Polise ifade veren Gevor, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen boksör İsmail Özen'i suçladı. Terör örgütünün, Almanya'daki boks sektörüne el atmak istediği anlattı.

Gevor, "PKK, tıpkı dönercilere yaptığı gibi boks sektöründe de milyonlarca dolar haraç topluyor. Boksta dönen paraya göz diktikleri için Tunahan'ı öldürdüler" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Özen'in, ifadesi alındı. Almanya'nın önde gelen milyarderi Michael Otto'nun kızı ile nişanlı olan Özen'in açıklama yapması avukatları tarafından yasaklandı.

Kaynak: Ajanslar