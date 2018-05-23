Son Dakika!
23 Mayıs 2018 16:42 | Son Güncelleme: 23 Mayıs 2018 16:48

Türk bayrağını indirmeye çalışan Rum'un sonu!

Türk bayrağını indirmeye çalışan Rum'un sonu!

Türk bayrağını indirmeye çalışan Rum'un sonu!

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