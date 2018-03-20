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20 Mart 2018 13:55 | Son Güncelleme: 20 Mart 2018 14:00

Türk bayrağına saygısızlık iddiasıyla tutuklandı

Lübnan'daki nevruz gösterileri sırasında Türk bayrağının üzerine bastığı iddiasıyla Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalanan zanlı tutuklandı.

Türk bayrağına saygısızlık iddiasıyla tutuklandı

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yıl önce Lübnan'daki nevruz gösterileri sırasında bir otobüsün basamaklarında Türk bayrağının üzerine bastığı öne sürülen ve görüntüsü sosyal medyada yayınlanan şüphelinin ilçede olduğunu belirledi.

Bir su dağıtım firmasında çalıştığı tespit edilen Said Hacı H. (25) polis ekiplerince yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, "Türk bayrağına saygısızlık" iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. 

Etiketler: AdanaNevruzbayrak


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