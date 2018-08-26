Türk atlet rekor kırdı: Altın madalyanın sahibi oldu

2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nın T12 kategorisinde erkekler 400 metrede yarışan Oğuz Akbulut, 49.92’lik derecesiyle rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark Stadı’nda düzenlenen 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nın yedinci ve son gününde erkeklerde T12 kategorisinde 400 metre ve T11 kategorisinde 5 bin metrede final yarışlarının yanı sıra kadınlarda T54 kategorisinde 800 metre finali koşuldu.

REKOR KIRDI

T12 kategorisinde erkekler 400 metrede Oğuz Akbulut 49.92’lik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamlayarak, altın madalyanın sahibi oldu.

Oğuz bu yarışta Alman Thomas Ulbricht’e ait olan 50.27’lik şampiyona rekorunu da kırdı.

MİLLİ ATLET BRONZ MADALYA KAZANDI

Aynı yarışta milli atlet Hakan Cira da 50.40’lık derecesiyle bronz madalya kazandı. Gümüş madalyayı ise 50.33 derecesiyle Portekizli Luis Gonzalves aldı.

T11 kategorisi erkekler 5 bin metrede Hasan Hüseyin Kaçar, son iki tura kadar önde götürdüğü yarışı 16.48.36’lık derecesiyle üçüncü tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu yarışta İspanyol Manuel Garnica 16.40.08’lik derecesiyle altın, Polonyalı Aleksander Kossakowski 16.45.26’lık derecesiyle gümüş madalya elde etti.

T54 kategorisinde kadınlar 800 metre finalinde Hamide Kurt, 2.06.13’lük derecesiyle bronz madalya kazandı.

Şampiyonada daha önce iki altın madalya kazanan Hamide, bu yarışta kendi branşı olan T53 kategorisinde İtalyan Francesca Porcellato’ya ait olan 2005’teki 2.10.93’lük şampiyona rekorunu kırdı.

Bu yarışta Hollandalı Margriet van den Broek 2.05.53 ile altın, İsviçreli Alexandra Heilbring de 2.05.95’lik derecesiyle gümüş madalya aldı.

Kaynak: Ajanslar