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Video / Güncel / Türk askerinin bu görüntüleri tüm dünyayı kıskandırıyor
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Güncel 12 Nisan 2018 - 13:13
Kendisine koşarak sarılan çocuklarla yemeğini paylaşan Mehmetçik'in görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.