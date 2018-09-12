Türk askeri 'girilemez' denen yere girdi: 4 mağaralı sığınak imha edildi

TSK, İkiyaka Dağları'ndaki operasyonda, teröristlerce tünelle birbirine bağlanan dört mağaradan oluşan sığınak tespit etti ve teröristlerin tünelle birbirine bağladığı dört mağaradan oluşan sığınağı imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları bölgesinde 3 bin 500 metrenin üzerindeki rakımlardaki operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Hava destekli operasyonlarda komandolar, İkiyaka Dağları'nda teröristlerin "girilemez" olarak nitelendirdikleri yerlere giriyor. Komandolar, bölgedeki aramalarda derin bir tünelin birbirine bağladığı dört mağaradan oluşan sığınak tespit etti.

Çok miktarda tuzaklanmış tüp, roket mühimmatları, çeşitli tip patlayıcılar, 30'a yakın TNT kalıbı, bol miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemenin bulunduğu sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.

Kaynak: Ajanslar