Türk akademisyenin başarısı: Nano-bilim uzmanları arasında yer aldı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, dünyanın en iyi Nano-bilim uzmanları arasında yer aldı.

Bilim uzmanlarının ürettikleri bilimsel çıktıları değerlendiren Webometrics, dünyanın en başarılı 1.800 bilim insanını açıkladı.

Sıralamada en iyilerin belirlenmesi amacıyla bilimsel ürünlerin etkinliğini ortaya koyan H-indeks, atıf sayısı, doküman sayısı gibi geçerliliği ve güvenilirliği yüksek olan bilimsel kriterler kullanıldı.

EN İYİLER ARASINDA



Dünya çapında 20 binden fazla üniversitenin ve yüz binlerce bilim insanının akademik performanslarını değerlendirmek üzere 2006 yılında İspanya’da kurulmuş olan Webometrics´in açıkladığı en başarılı bilim insanları arasında Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin ismi yayımlandı.

Prof. Mehmet Şahin, bu yıl nisan ayında yayınladığı çalışmasında, Queisser tarafından yayınlanmış olan detaylı denge modelini modifiye etti. Prof. Mehmet Şahin tarafından modifiye edilen bu model ile güneş gözesi verim değerleri, malzeme özelliklerine bağlı olarak hesaplanabiliyor.



TÜRKİYE'DEN 15 AKADEMİSYEN YER ALDI



Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin milyarlarca dolar bütçe ayırdıkları ve geleceğin teknolojisi olarak gösterilen nanoteknoloji alanında çalışan bilim uzmanlarının ürettikleri bilimsel çıktıları değerlendiren Webometrics tarafından açıklanan en başarılı bilim insanları arasında, aralarında AGÜ’den Prof. Şahin’in de bulunduğu Türkiye’den sadece 15 akademisyen bu özel listede yer alabildi.

Kaynak: Ajanslar