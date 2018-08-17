Turistler İstanbul taksicilerinin yüksek ücret almasından şikayetçi

İstanbul'a gelen turistler, taksicilerin kendilerinden yüksek ücret aldığını öne sürdü. Bir turist, "20 lira tutuyorsa ve 100 lira veriyorsam 50 lira verip 100 lirayı saklıyor, '50 lira verdin' diyorlar. '100 lira verdim' diyorum.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'ye 2018 yılının ilk 6 ayında toplamda 18.9 milyon kişi geldi. İstanbul'da ilk 6 ayda bu rakam 5 milyon 981 bin 277 kişi oldu.

İstanbul'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan tarihi yarımadada ise turistler, taksicilere tepkili.

Turistler, taksicilerin kendilerinden yüksek ücret aldığını öne sürerken polis, şikayetlerin yoğunlaştığı Tarihi Yarımada'da sık sık denetim yapıyor.

'100 LİRA ALIYORLAR '50 LİRA VERDİN' DİYORLAR'

Eminönü-Taksim-Beyazıt civarında taksiden inan turistlere ödedikleri ücret soruldu. Eminönü'nde bir turist, taksi şoförünün kendisinden aldığı parayı değiştirdiğini iddia etti. Şikayetini dile getiren turist, "20 lira tutuyorsa ve 100 lira veriyorsam 50 lira verip 100 lirayı saklıyor, '50 lira verdin' diyorlar. '100 lira verdim' diyorum. 'Sadece 50 lira verdin' diyorlar" dedi. Başka bir turist de aynı konuya dikkat çekerek,"100 lira alıyorlar ve "Bana 100 lira vermedin. 20 lira, 50 lira verdin" diyorlar" şeklinde konuştu.



'EMİNÖNÜ- TAKSİM 40 TL VERDİM'

Eminönü'nden Aksaray'a giden bir başka turist, taksi ücretinin 20 lira tutması gerekirken, taksi şoförünün 35 lira istediğini iddia etti.

Yaklaşık 7 kilometrelik mesafeyi taksiyle kateden bir turist ise, "Mısır Çarşısı'ndan Taksim'e 40 lira ödedik. İnternetten baktığımızda 20 lira olduğunu gördük. İlk başta '50 lira' dedi. Çok fazla dedik, 40 lira ödedik" diye konuştu. Aynı şekilde Eminönü'nden Taksim'e gelen bir diğer turist de 40 lira taksi ücreti ödediğini aktardı. Beyazıt'ta taksiden inen İtalyan bir turist ise, "Çok kısa bir yol için 65 lira ödedik. Taksimetreye göre ödeme yapabilir, 65 lira yerine 25 lira ödeyebilirdik. Taksimetreyi açmak istemedi, reddetti. Taksimetreyi sorduğum için bana sinirlendi" ifadelerini kullandı.



TİCARİ TAKSİLERE DENETİM

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, taksi şoförlerinin turistlerden tarife dışında ücret talep etmesi ve taksimetreyi açmamalarına ilişkin iddiaları yanıtladı.

Taksiciler Esnaf Odası'na yeni seçildiklerini söyleyen Aksu, şunları söyledi:

"Geçmişte böyle bir sıkıntı vardı tabii. İçimizde yanlış yapan arkadaşlar da vardı. Şimdi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzle, sivil ekipler amirliği ile ortak yaptığımız çalışmada her gün sahada hem korsan taksi taşımacılarının üzerinde denetim yapıyoruz hem de biz ticari taksilerle alakalı bir denetim yapıyoruz. Yanlış yapan arkadaşları meslekten ihraç ediyoruz ve bu yanlışı yapanlara büyük cezalar veriyoruz. Yeni başladık denetimlere. Bu sıkıntılı arkadaşları içimizden temizledikten sonra böyle şikayetler kesinlikle almayacağız."

Kaynak: Ajanslar