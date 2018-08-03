Türf mantarını toplamak yasak!

Kırklareli'nin Çakıllı beldesinde ormanlık alanda izinsiz olarak trüf mantarı toplayan 2 kişi yakalandı.

Kırklareli'nde ormanlık alanda izinsiz trüf mantarı toplayan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde ormanlık alandan izinsiz trüf mantarı toplandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, R.Y. ve F.S'yi mantar toplarken yakaladı.

İZİN ALINMASI GEREKİYOR

Şüphelilerin topladığı mantarlar Vize Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, R.Y. ve F.S. işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Trüf mantarı toplamak isteyenlerin Orman İşletme Müdürlüklerinden izin alması gerekiyor.

FAYDALARI



Trüf mantarı, içeriğinde kırmızı etten daha fazla protein barındıran bir besindir. Bu nedenle protein ihtiyacı olan herkese önerilen gıdalardan biridir. Bunun yanında vücudun ihtiyaç duyduğu gücü kazanmasını da sağlayan mantar, omurilik bölgesinde oldukça etkili olmaktadır.

Uzmanlar tarafından omurilik rahatsızlığı olan kişilere önerilen trüf mantarı, onarıcı bir etkiye sahiptir. Var olan sorunu yavaş yavaş onaran besin aynı zamanda kalıcı iyileşme de sağlamaktadır. Trüf mantarı alternatif tıp alanında kolesterol için önerilmektedir. Tedavi sürecinde olan hastalara doktorlar tarafından da trüf mantarı önerilmektedir. Bu şekilde çok daha sağlıklı ilerleme kaydedilmektedir.

Trüf mantarı içerisinde ciddiye alınabilecek kadar afrodizyak içeren bir mantar türüdür. Afrodizyak, insanın cinsel yaşantısını baştan aşağı değiştirebilecek bir güce sahiptir. Dolayısıyla trüf mantarının da aynı etkiye sahip olduğunu söylemek mantıklı olacaktır.

Trüf mantarını düzenli olarak tüketen kişilerde cinsel isteksizlikler yok olmaktadır.Bununla beraber performans artırıcı bir etkiye sahip olduğu için cinsel gücünüzü daha iyi düzeyde hissetmeniz mümkündür. Trüf mantarı birkaç haftalık kullanım sonucunda fark edilebilir bir etkiyi ortaya koymaktadır. Takip ederek düzenli tüketmek bu nedenle önemlidir.

Kaynak: AA