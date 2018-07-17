Turan bedelli için kendisini arayanlara esprili bir dille cevap verdi
Bedelli askerlik hakkındaki düzenlemenin Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirmesinin ardından Bülent Turan'ın telefonu, düzenlemeyi bekleyenlerce adeta kilitlendi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili yoğun telefon trafiği nedeniyle açıklama yaptı.
"TELEFONUMUZ KİLİTLENDİ, ANLAYIŞ BEKLİYORUZ"
Turan da sosyal medyadan şu paylaşımlarda bulundu:
Gündem17 Temmuz 2018 21:51Bedelli askerlğin olduğu torba yasada 3 süpriz daha varAK Parti Grup Başkanvekili Turan'ın bugün açıkladığı ve içinde bedelli askerlik ile ilgili düzenlemenin de bulunduğu torba yasanın içinde üç sürpriz maddenin daha olduğu öğrenildi.
"Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, Kimseyle iletişim kurmaz olduk, bilgilerinize :) Konunun farklı tarafları var (askeri/mali/yasama vs.), görev bizden çıktı, anlayış bekliyoruz. Selamlar"
Gündem17 Temmuz 2018 16:10CHP ve MHP'den bedelli askerlik açıklaması geldi15 bin TL, 25 gün ve 25 yaş olarak açıklanan bedelli askerlikle ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan açıklama geldi.
Güncel17 Temmuz 2018 16:45Bedelli askerlik bekleyen ünlülerAskerlik yapmayarak bedelli askerliği bekleyen ünlü isimleri sizler için derledik. İşte o bedelli askerlik bekleyen ünlüler...
Kaynak: Ajanslar