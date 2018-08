Tüp Bebekte Erken Doğum Belirtileri

Her kadın, anne olmaya hazır bir iç güdü ile dünyaya gelir. Kadınların içindeki anaç duygular, zamanı geldiğinde vücuda anne olmak istediğinin sinyallerini vermeye başlar.

Evliliğin ilerleyen doğal süreci olan anne ve babalık, hemen hemen tüm çiftlerin hayalidir. Ancak bazı durumlarda doğal yol ile gebelik oluşmayabilir. Çiftlerin bu durumda alternatif yöntemler denemesi de kaçınılmaz olmaktadır. Son zamanlarda bir hayli ilerlemiş olan tıp sayesinde, anne ve baba adayları çocuk sahibi olabilme şanı elde edebilmektedir.

Tüp bebek yöntemi, doğal yollar ile döllenmeyen spermin laboratuar ortamında döllendirilmesi işlemine verilen isimdir. Tüp bebek yönteminde, baba adayından alınan spermler, anne adayının rahmine yerleştirilerek bir transfer işlemi yapılır.

Tüp Bebek Yönteminin Aşamaları Nelerdir?

Tüp bebek yöntemi, son yıllarda oldukça yaygınlaşan bir yöntemdir. Gebelik isteyen çiftlerin en sık başvurdukları yöntem olan tüp bebek yönteminde çeşitli evreler bulunur. Bu evreleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Anne adayının ilaç tedavisi,

Anne adayından yumurta toplanması,

Yumurtaların döllenmesi,

Oluşan embriyonun transfer işlemi.

İlk olarak yapılması gereken işlem, anne adayının bazı testlerden ve tahlillerden geçirilerek uygun bir ilaç tedavisine başlaması ile olur. Sonrasında ise; anne adayının yumurtaları toplanarak ve baba adayından da sperm örnekleri alınarak, uygun ortamlarda döllendirme işlemi gerçekleştirilir. Döllenmiş olan yumurtaları rahme yerleştirmek için her şey hazırdır. Anne adayı, yumurtalar rahme yerleştirildikten 10-12 gün sonrasında teste çağrılarak, gebeliğin oluşup oluşmadığını öğrenebilir.

Anne Ve Baba Adaylarının Psikolojik Durumu

Tüp bebek süreci, sabır ve emek isteyen bir süreçtir. Çoğunlukla ilk denemede gerçekleşmeyebilir. Bu durumda da anne ve baba adaylarının bir kaç kez tüp bebek denemesinde bulunmaları gerekebilir. Bu süreç kimi zaman yıpratıcı hale gelebilmektedir. Anne ve baba adayları, sabırlı davranmalı ve bu süreçte stres yapmamalıdırlar. Özellikle anne adayının olabildiğince stresten ve sıkıntıdan uzak kalması önemlidir. Sürecin işleyişi zaman zaman çiftleri yorsa da birbirlerine destek olmalıdırlar. Anne adaylarının, yıpranan psikolojileri sebebi ile daha agresif, daha duygusal ya da daha hassas ve alıngan olması normal bir durumdur. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalan baba adayının, olabildiğince sakin ve anlayışlı olması lazımdır. Eşine destek olan bir baba adayı, anne adayının psikolojik olarak rahatlaması için oldukça önem teşkil eder.

Tüp Bebek Yönteminde Erken Doğum Belirtileri Nelerdir?

Her hamileliğin kendine özgü doğal bir ilerleyişi vardır. Tüp bebek yönteminde de, doğal bir hamilelik süreci işler. Yalnız bazı zamanlar, bazı bünyelere göre hassasiyet göstereceğinden her anne adayı gibi tüp bebek sahibi olacak olan anne adayının da kendisine dikkat etmesi gerekir. İlk üç ay ve son üç aylık dönemler, her hamileliğin riskli sayılan dönemleridir. İlk üç aylık dönemde düşük tehlikesi gözlenirken, son üç aylık dönemde ise anne adayları erken doğum riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Normal bir doğum 40 hafta olarak tabir edilir ve 39 ile 40 hafta ideal doğum zamanı olarak hesaplanır. Ancak prematüre doğum 37. haftadan önce olan doğumlar için tabir edilir. Yani şöyle söylenebilir ki; gebeliğin 37. haftası ve sonrası normal ve sağlıklı bir doğum olarak tabir edilir.

Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan annelerin de; özellikle son üç ayında bol bol istirahat etmesi önerilir. Erken doğum belirtileri içine en sık görüleni, pembe renkli akıntılar ve sürekli devam eden sancılardır. Son üç aylık dönemde vücut kendisini doğuma hazırladığı için bazı kasılma ve sancılar normal olarak kabul edilir. Fakat bu sancıların ve kasılmaların aralıkları anne adayı tarafından iyi takip edilmelidir. Gerçek doğum sancısı da olabilir. Bunun dışında bebek hareketleri son üç aylık dönemde takip edilmesi gereken bir diğer husustur. Bebek hareketlerinde bir azalma hisseden anne adaylarının vakit kaybetmeden doktorlarına danışmaları gerekir. Herhangi bir kanama durumunda da beklenmeden hastaneye gidilmelidir. Son dönemde yeme ve içmeye dikkat edilmeli, kabız veya ishal olmamaya da özen gösterilmelidir.

