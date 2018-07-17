Tüp bebek tedavisi için sigara bırakma şartı getiriliyor

Tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için sigarayı bırakma şartı getiriliyor. Ayrıca sigara kullanan çiftler ise evlenmek istediklerinde sigarayı bırakmak için polikliniklere başvurmak zorunda olacak.

Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyenler önce sigarayı bırakacak. Tütün kontrolü strateji belgesi ve eylem planına göre evlenmek isteyen sigara tiryakisi çiftler ise sigara bırakma motivasyonlarını arttırmak için polikliniklere başvuracak. Sigara kullanmayan personele de pozitif ayrımcılık uygulanacak.

SİGARA KULLANMAMA ŞARTI

Tütünle mücadelede yeni yol haritasının belirlendiği Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda tüp bebek tedavisi ile bebek isteyen çiftlere tedavi ücretinin geri ödeme kapsamına alınması için anne ve baba adayına sigara kullanmama şartı getiriliyor.

DESTEK SAĞLANACAK

Sigara kullanan çiftlerin sigarayı bırakma motisvasyonlarını arttırmak için de polikliniklere müracaat etme zorunluluğu geliyor. Bu kapsamda çiftler için ücretsiz ilaç ve bant desteği de sağlanacak. Ayrıca sigara kullanan hamilelelere, 18 yaşından küçüklere ve kronik hastalığı olanlara da özel sigara bırakma hizmeti sunulacak.

Eylem planına göre sigara kullanmayan personele de pozitif ayrımcılık uygulanacak. Buna göre; sigara kullanmayan personelin mesaisi 30 dakika erken bitecek, yılda 7 gün fazladan yıllık izni olacak. Sigorta primleri düşülecek çocuk ve aile yardımı arttırılacak. Personellerinin tümü sigara kullanmayan işletmelere de vergi indirimi uygulanacak.

Kaynak: Ajanslar