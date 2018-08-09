Tüp Bebek Merkezi'nin finans müdürü ve muhasebecisi 4 milyon dolandırdı

Yasak aşk yaşayan finans müdürü ile muhasebe sorumlusu, şirketlerini 4 milyon dolar dolandırdı.

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi'ne bağlı UKCFA Tüp Bebek Merkezi'nin muhasebesinde 4 milyon dolarlık açık belirlendi.

Merkez direktörlerinden, Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil İbrahim Tekin durumu Gazimağusa Emniyeti Mali Şube Birimi'ne şikayet etti.

MUHASEBE SORUMLUSU VE FİNANS MÜDÜRÜ...



Şikayette, 4 milyon doların yanında şirkete ait 475 bin TL'lik taşınmaz malın da muhasebe sorumlusu Canan K. üzerine kaydedildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, merkezin finans müdürü Mehmet Çetin A. ile muhasebe sorumlusu Canan K.'yi gözaltına aldı.

Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli için 1 gün tutukluluk verildi. Şüphelilerin yarın yeniden yargıç karşısına çıkacağı belirtildi.

KAÇACAKLARDI

Finans müdürü ile muhasebe sorumlusunun arasında yasak aşk olduğu ve ikilinin kaçış planları yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar