Tüp bebek merkezinde embriyolar karıştı

İstanbul'da bir anne adayı, embriyo karışıklığı yüzünden başkasının bebeğini 9 ay karnında taşıdı. Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

İstanbul'da çocuk sahibi olmak isteyen evli bir çift, aylarca süren araştırma sonucunda bir tüp bebek merkezine başvurdu.

BAŞKASININ ÇOCUĞUNU DOĞURDU

Tüp bebek tedavisi gören çift, ilk denemelerinde bir kız çocukları olacağı haberiyle sevinç yaşadı. Ancak anne adayının taşıdığı bebek kendilerine ait değildi.

KAN GRUBU İPUCU OLDU

Çiftin bir yakının dikkatiyle skandal karışıklık ortaya çıktı. Doğumun ardından hastanede yapılan rutin kontroller sırasında bebeğin kan grubunu soran çiftin yakını, "Gayri ihtiyari çocuğun kan grubunu sordum. A pozitif olduğunu söylediler. Fakat bu mümkün değildi. Anne ve baba 0 rh negatifti. bu şekilde çocuğun onlara ait olmadığını düşündük." dedi.

Kendilerine iyi bir haber verilmesi umuduyla gittikleri tüp bebek merkezinde karışıklığın gerçek olduğunu öğrenen çift şok yaşadı.



"KARIŞIKLIK OLMUŞ, KUSURA BAKMAYIN"

Embriyo transferi sırasında isim karışıklığı olduğunu kabul eden tüp bebek merkezi, yüzlerce hastaya tedavi uyguladıklarını savunarak, "Embriyolar karışmış, kusurumuza bakmayın." açıklamasını yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "İstanbul'da bir tüp bebek merkezinde embriyoların karıştığı" haberlerinin yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ön incelemede, Bakanlığımıza bu konuda yapılmış herhangi bir başvuru veya şikayet bulunmadığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer birimlerde de konu ile ilgili resmi bir kayda rastlanmadığı görülmüştür. Tüp bebek tedavisi sırasında isim benzerliğinden ötürü iki ailenin embriyolarının karıştığı iddiasına ulaşılmıştır ancak bu iddianın gerçek olup olmadığı inceleme ve soruşturma sonucunda belli olacaktır."

Açıklamada ayrıca, üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde, embriyoların başka adaylarda uygulanmasının, "Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca yasaklandığına işaret edilerek,"Yapılacak detaylı incelemede, bu yasağa aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuatımızda belirtilen gerekli işlemler tesis edilecek, cezai müeyyideler uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA