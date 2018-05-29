Tunus - Türkiye maçının hakemi belli oldu

İsviçre'nin Cenevre kentinde oynanacak olan Tunus - Türkiye maçının hakemi belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 1 Haziran Cuma günü Tunus ile oynayacağı özel müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Alain Bieri yönetecek.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Cenevre Stadyumu'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Stéphane De Almedia olacak.

Kaynak: AjansHaber