Tunceli'de öldürülen ödüllü listedeki teröristler

Tunceli’de, 2018’de 18’i aranan 20’si lider kadroda olmak üzere 94 öldürüldü.

Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne karşı 2017 yılında yaptığı başarılı operasyonları 2018 yılında da aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyor.

Terör örgütü PKK’nın bazı sol örgütlerle dirsek teması kurduğu Tunceli’de de 2018’de 18’i aranan 20’si sözde lider kadrosundan 84’ü ölü 94 teröristetkisiz hale getirildi. 2017 yılında ise 94’ü ölü 114 terörist etkisiz hale getirilmişti.









18’İ ÖDÜLLÜ LİSTEDE



İHA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2018 yılında bugüne kadar Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) desteğiyle Tunceli’de komando, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

İnsansız hava araçları ve helikopterlerin havadan destek verdiği operasyonlarda “kırmızı” listede aranan ve 9 güvenlik görevlisi ile 1 öğretmeni şehit eden sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan, yine Kırmızı listede aranan 6 öğretmen ve 9 güvenlik korucusunu şehit eden Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban’la, "Turuncu" listede yer alan 2’si TKP/ML-TİKKO’lu 3’ü terör örgütü PKK’nın sözde sorumluları ile 11’i gri listede yer alan 84’ü ölü 94 teröristi etkisiz hale getirdi.

Terör örgütleri tarafından özellikle girilmez denilen “Kızılmescit, Kutuderesi, ve Aliboğazı” gibi yerlere 2017 yılında nokta operasyonlar düzenleyerek 150 sığınağı imha eden timler, bu yıl ise terör örgütü PKK’lı ve TKP/ML-TİKKO’lu teröristlerin kullandığı 110 sığınak ve mağara imha edildi.

2018 yılında yapılan operasyonlarda 1 TOW füzesinin yanı sıra 75 el yapımı patlayıcı, 3 ton patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 6 kilogram plastik patlayıcı,56 adet Kaleşnikof, 14 adet M16 piyade tüfeği, 4 adet keskin nişancı tüfeği, 5 adet tabanca, 50 adet el bombası, 3 adet roketatar, 13 adet roketatar mühimmatı, 65 bin adet mühimmat, 5 tondan fazla yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİSTİN YERİNE GETİRİLEN TERÖRİSTTE ÖLDÜRÜLDÜ



“Kırmızı” listede aranan ve 9 güvenlik görevlisi ile 1 öğretmeni şehit eden sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan’ın düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından örgütün yeni birini gönderdiği ortaya çıktı. Terörist Sayılgan’ın yerine gönderilen, Roni Munzur kod adlı Mahmut Laçin’de son düzenlenen operasyonlarda ölü olarak ele geçirildi. Öte yandan operasyonlarda sözde Doğu Merkez Gücü Sorumlusu ve “Miros” olarak bilinen Suriyeli “Rojava” kod adlı Kaniar Müslim’de etkisiz hale getirilen isimler arasında yer aldı.

14 MİLYON 300 BİN TL ÖDÜLLÜ, ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 18 TERÖRİST



1- 4 milyon ödüllü Kırmızı liste yer alan Sözde Erzurum Eyaleti sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan 4 Nisan 2018’de Tunceli-Pülümür Kırsalında öldürüldü.

2- 4 milyon ödüllü Kırmızı Listede yer alan Sözde örgütün Saha sorumlusu Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban 11 Ağustos 2018 tarihinde Tunceli Pülümür Kırsalında öldürüldü.

3- 600 bin TL ödüllü Turuncu Listede yer alan sözde Nazımiye gücü sorumlusu "Mahir" kod adlı Cihan Kıt

4- 600 bin TL ödüllü Turuncu Listede yer alan sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu Yusuf kod adlı İlker Tezer

5- 600 bin TL ödüllü Turuncu Listede yer alana sözde TKP/ML-TİKKO sözde bölge sorumlusu Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş

6- 600 bin TL ödüllü Turuncu Listede yer alan sözde sözde sorumlu Rezzan Mardin kod adlı Ömer Duran

7- 600 bin TL ödüllü Turuncu Listede yer alan sözde batı cephe kadın sorumlusu Silvan Jindar kod adlı Pınar Yıldırım

8- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan Berhudan-Genco kod adlı Mustafa Şeker

9- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol

10- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan"Taylan" kod adlı Erkan Ordu

11- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan Ramazan Yosugey

12- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan Baran kod adlı Haydar Gül

13- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan Mervan kod adlı Yunus Dalgın

14- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan “Delila” kod adlı Zeynep Miran

15- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan “Soro Amed” kod adlı Mehmet Reber Çetin

16- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan “Harun Munzur” kod adlı Maşallah Malazgirt

17- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan Şevger kod adlı Zeynal Küçük

18- 300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan Fuat Fikri kod adlı Fuat Akkaya

Kaynak: Ajanslar