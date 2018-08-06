Tunceli'de yazın ferah kışın sıcak duraklar

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Tunceli Belediyesi; çalışmalarına hız verdi, halk hizmetle tanıştı.

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların sürdüğü dönemde; HDP'li belediyeler açık bir şekilde teröristlere destek verdi.

PKK'lı teröristlere verilen desteğin ortaya çıkmasıyla, İçişleri Bakanlığı bazı belediyelerde görevlendirme yaptı.

Bu belediyelerden biri de Tunceli Belediyesi'ydi.

YENİ TUNCELİ



Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli Belediye Başkanı olarak görevlendirildikten sonra birçok projeyi hizmete açtı.

Yeni bir görünüme kavuşan Tunceli, üzerinde oluşan terör endişesini de yok etmeye başladı.





YAZIN SERİN, KIŞIN SICAK



Tunceli halkının yazın sıcaktan rahatsız olmaması, kışın da soğuktan etkilenmemesi için klimalı duraklar hizmete açıldı.

En işlek caddelere kurulan klimalı duraklarda kitap okuma seçeneği de var.





BAŞKAN AÇIKLADI, SAYISI ARTACAK



Konuyla ilgili açıklama yapan Tuncay Sonel, “Biz gerek yaz aylarında gerekse kış aylarında vatandaşlarımızın otobüs beklerken hava koşullarından etkilenmemesi için “Modern, Klimalı Duraklar” projesini hayata geçirdik. Kapalı olan duraklarımız klima ve kitaplıktan oluşuyor. Vatandaşlarımız beklerken kitap okuyarak vakit geçirebilir. Modern, klimalı duraklarımızın sayısının arttırılması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.



Kaynak: Ajanslar