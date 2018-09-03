Tunceli'de kamyonetle minibüs çarpıştı: 20 yaralı var
Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 20 kişi yaralandı.
Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 20 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli-Elazığ karayolu Aktuluk mahallesi Meytan mezrası yol ayrımında, Hüseyin Çay'ın kullandığı 62 AAB 497 plakalı kamyonet şerit değiştirince arkadan gelen Mehmet Gül yönetimindeki 62 AD 963 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.
20 KİŞİ YARALANDI!
Kazada 3'ü çocuk 20 kişi yaralandı.
AFAD ekibi ve vatandaşların yardımıyla araçlardan indirilen yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: AA