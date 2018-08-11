Tunceli'de 10 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Tunceli’deki operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildi.
Tunceli ve Şırnak'ta PKK'ya yönelik düzenlenenoperasyonlarda, 14 terörist etkisiz hale getirildi.
BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
İlk operasyon Tunceli'de düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonunda 10 teröristin etkisiz halke getirildiğini açıkladı. Şırnak'ta düzenlenen operasyonda ise, silahlı 4 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
Kaynak: Ajanslar