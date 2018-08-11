Son Dakika!
11 Ağustos 2018 19:03 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2018 19:18

Tunceli'de 10 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Tunceli’deki operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de 10 terörist öldürüldü

Tunceli ve Şırnak'ta PKK'ya yönelik düzenlenenoperasyonlarda, 14 terörist etkisiz hale getirildi.

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

İlk operasyon Tunceli'de düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonunda 10 teröristin etkisiz halke getirildiğini açıkladı. Şırnak'ta düzenlenen operasyonda ise, silahlı 4 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: tunceli10 terörist


0Yorum Yap