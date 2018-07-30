Tunceli'de 10 terörist öldürüldü

Gelen son dakika bilgisine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarına ara vermeyen Mehmetçik, Tunceli'de örgütün belini kırdı.

Örgütün sözde yöneticilerini tek tek etkisiz hale getiren Türk askeri, bölgede güvenliği sağladı.

VATANDAŞTAN DESTEK

Tunceli'deki terör operasyonlarını vatandaşlar da destek olmaya başladı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların ihbarı sonucu saldırı hazırlığı yapan 10 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI



Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Pülümür Kırsalında Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyonkapsamında tespit edilen 10 BTÖ mensubu terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: Ajanslar