TÜMSİAD'dan Cumhur İttifakı'na tam destek!

TÜMSİAD, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

İşte TÜMSİAD'ın basın açıklaması;

Değerli Basın Mensupları,

TÜMSİAD olarak kardeş kuruluşlarımız ile birlikte 16 Nisan 2017 Referandumu öncesinde yine böyle bir basın toplantısı düzenleyerek evet oyu kullanacağımızı açıklamıştık. Referandum bizim de umut ettiğimiz şekilde sonuçlandı. Şimdi de bu sonuçların tam manasıyla hayata geçirilmesi için seçim sürecine girmiş bulunmaktayız.

Ancak sözlerime hafta başında Gazze’de kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen elim katliamı kınayarak başlamak istiyorum.

İslamın mukaddes emaneti olan Kudüs’ü savunmaya çalışan masumların katli milletimizin gönül dünyasında onulmaz yaralar açmıştır. Amerika destekli terörist İsrail’in planlı ve sistemli soykırım uygulamaları bütün müslümanların yüreğini yakmıştır.

Teröristleri destekleyenlere ve soykırıma sessiz kalan herkese bu utanç yetecektir. İnsanlık tarihine asla silinmeyecek kara bir leke olarak geçmişler ve her zaman lanetle anılacaklardır.

Biz de katliamda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyoruz.

Devletimizin 3 günlük millî yas ilânını ve Cuma günü öğleden sonra Yenikapı’da düzenlediği zulme karşı dev buluşmayı önemli ve yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz. Kardeş Kuruluşlarımız ile birlikte Yenikapı’da olacağımızı belirtiyor, din, dil, ırk, milliyet, siyasi görüş ve kültürel farklılık gözetmeksizin bütün dünya kamuoyunu zulme karşı bir araya gelmeye çağırıyoruz.

Kıymetli basın mensupları,

3 Kasım 2019’da yapılacak seçimlerin yaklaşık bir buçuk yıl erkene alınarak 24 Haziran 2018’e çekilmesi memnuniyet vericidir. Seçim sürecinin uzaması nispeten ekonomik durgunluğa da yol açacaktı.

Seçimin kısa sürede gerçekleşmesi ekonomik hareketliliği de peşinden getirecektir. Ülkemiz sanayi ve ihracata dayalı üreten bir ekonomi olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Bu adımların kesintisiz devam etmesi, istihdamın artması ve yeni iş kollarının açılması; yeni yatırımlar ve yatırımcılar için uygun ortamın var olması ile mümkün olacaktır.

Ayrıca Dünyada ve bölgemizde tansiyon oldukça yüksektir. Hafta başında terörist İsrail’in yaptığı katliam bunun en yakın örneklerindendir. Uluslararası değişen dengeler ortamında devletimizin bekası ve milli-manevi değerlerimize etki edecek gelişmelere ancak siyasi ve güçlü bir yönetim sistemiyle duruş sergilenebilir. Siyasi netliğin kaynağı da seçimdir.

Önümüzdeki süreçte anayasa değişikliği ile kabul edilen ve ülkemizin istikrarlı bir siyasi ve ekonomik yapıya kavuşmasının önünü açacak olan; Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne ait dinamiklerin en kısa zamanda yürürlüğe girmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Yeni hükûmet sisteminin, devletin millet için var olduğu esası ile milletin devlet yönetiminde gerçek söz sahibi olmasını sağlayacağına, sadece seçkin ve imtiyazlı bir kesimi değil toplumun tamamını güvence altına alacağına, vesayet sistemine son vereceğine, sözü ve kararı gerçek sahibi olan millete tevdi edeceğine inanmaktayız.

Değerli basın mensupları,

Türkiye dünyanın yurt dışına en fazla yardım yapan ülkelerinin başında gelmektedir.. Milletimiz küresel insani sorunlara, doğal afetlere son derece ilgilidir. Gerek devlet organlarımız gerekse bizim de içinde yer aldığımız sivil toplum kuruluşlarımız kıtalar arası yardım faaliyetleri içerisindedir. Dolayısı ile Türkiye’nin güçlenmesi bütün insanlık için faydalıdır ve gereklidir.

15 Temmuz ruhuyla cesaretini, ferasetini ve dirayetini ortaya koyan gençlerimizin de en güzel şekilde yetişmesi için siyasi belirsizliğin ve kısır çekişmelerin bir tarafa bırakılması elzemdir. Yeni nesillerimiz eğitimlerine, kariyer ve karakter gelişimlerine odaklanmalıdır. Bu da ancak sağlam ve etkin bir siyasal sistemle mümkündür.

Kıymetli basın mensupları,

Bağımsızlığımızı tahakküm altına almaya çalışan her türlü ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve bürokratik prangalardan kurtulmuş, millî ve manevi değerlerini muhafaza eden ve geliştiren Büyük Türkiye'nin inşaası en önemli hedeflerimizden biridir.

TÜMSİAD, Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve Gençkon’la birlikte; yukarıda saydığımız gerekçelerle hükûmetimizin almış olduğu erken seçim kararının isabetli ve yerinde olduğu değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçeceğimiz bu kritik dönemde, yürütmenin çalışmalarına güç verecek çoğunlukta bir meclis yapısını ve 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde; Cumhur İttifakı’nı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ı destekleyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Milletçe bu süreçte geleceğimizle ilgili kararı verirken kardeşlik duygularımızı zedelemeyecek bir şekilde sandığa gidilmesini, bütün siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve basın - yayın organlarımızın birlik ve beraberliğimizi tesis edecek bir dil kullanmasını ümit ediyoruz.

Bu vesile ile bugün ilk gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif’in ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Saygılarımızla

Kaynak: ajanslar