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25 Mart 2018 14:52 | Son Güncelleme: 25 Mart 2018 14:56

Tüm çalışanlara müjde! İkinci şans geliyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, BES'ten cayanlara ikinci bir imkan tanınacağını söyledi.

Tüm çalışanlara müjde! İkinci şans geliyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımdan cayan çalışanlara ikinci bir fırsat tanıyacaklarını belirterek, "Hazinenin ikincil mevzuat düzenlemeleriyle bu çalışanlara diledikleri zaman sisteme yeniden dahil olma imkanı sağlayacağız." dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BES'in, ulusal tasarrufların  artırılması ve bu yolla sermaye piyasalarına orta ve uzun vadeli fon  kazandırılması açısından son derece önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyledi.

Katılımcıların sistem içerisinde yaptığı birikimlerin yönlendirildiği  bu fonların kamu ve özel sektöre kaynak sağlayarak ekonominin gelişimine katkıda  bulunduğunu vurgulayan Şimşek, diğer taraftan da sisteme katkı payı ödeyerek  tasarrufta bulunan kişilerin bu gelişmeden pay almasına imkan sağlandığını  bildirdi.

Şimşek, 2003 yılında uygulamaya konulan BES'in, devlet katkısı  teşvikinde 2013 yılında yapılan köklü değişiklikle yakaladığı olumlu ivmeyi,  geçen yıl ve bu yılın 3 aylık döneminde de artırarak devam ettirdiğine dikkati  çekerek, 9 Mart itibarıyla gönüllülük esaslı BES'te katılımcı sayısının 6,9   milyon kişiye ulaştığını dile getirdi.

Şimşek, "Sözleşme ve sertifika sayısı 8,2 milyon adete ve  katılımcılara ait emeklilik fonları toplamı ise devlet katkısı fonları dahil 80,1  milyar liraya ulaşmıştır. Son bir yıllık dönemde, katılımcı sayısı yüzde 3,  sözleşme ve sertifika sayısı yüzde 3,5, toplam fon büyüklüğü yüzde 25 artış  kaydetmiştir.   Sistemden şu ana kadar 68 bin 450 kişi emekli olmuştur." diye  konuştu.

İş  akdine bağlı çalışanların da BES avantajlarından faydalandırılması  için 2017 yılı başından itibaren otomatik katılım sisteminin (OKS) hayata  geçirildiğini hatırlatan Şimşek, otomatik katılımda da katkı paylarının yüzde  25'ine tekabül eden miktarın devlet katkısı olarak vatandaşlara verildiğini, buna  ilaveten, cayma hakkını kullanmayarak birikim yapmaya devam edenlere bin lira  tutarında ilave devlet katkısı sağlandığını anlattı.

Şimşek, sistemden emeklilik hakkını kazanıp, birikimini yıllık gelir  sigortası şeklinde almak isteyen çalışanlara da birikimlerinin yüzde 5'i kadar ek  devlet katkısı sunulduğuna işaret ederek, "Sistemde devam eden kişilerin  birikimlerine, devletin bu denli cazip katkılarda bulunmasındaki amaç,  vatandaşlarımızın çalışma döneminde sahip oldukları refah seviyesini emeklilik  döneminde de muhafaza edebilmesini sağlamaktır. " değerlendirmesinde bulundu.

GENÇLER DAHA ÇOK İLGİ GÖSTERDİ

Vatandaşların sosyal güvenlik sisteminin sunduğu hakların yanı sıra  ikinci emeklilik teminatına sahip olmasının önem arz ettiğini belirten Şimşek,  OKS uygulamasının geçen yılın başında yürürlüğe girmesine rağmen, 9 Mart 2018  verilerine göre sistem dahilindeki çalışan sayısının yaklaşık 3,9 milyon kişiye  ulaştığını bildirdi.

Sistemde bulunan çalışanların yaklaşık üçte ikisinin 34 yaş ve altında  olduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:

"Bu durum, özellikle gençlerin BES'e daha fazla ilgi gösterdiğini ve  OKS aracılığıyla tasarruf yapma eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca,  nispeten düşük gelir segmentlerinde çalışan kesimin sistemde devam etme oranının,  yüksek gelire sahip diğer çalışanlara göre daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.  Sistemdeki katkı paylarının yüzde 42'si kamu, yüzde 58'i ise özel sektör  çalışanları tarafından tasarrufa yönlendirilmiş olup, toplam fon tutarı yüzde  64'ü faiz içermeyen, yüzde 36'sı faiz içeren fonlardan oluşmak üzere 2,3 milyar  liraya ulaşmıştır."

Şimşek, sistemin gelişmesi, uygulamada tespit edilen sorun ve  aksaklıkların giderilmesi ve vatandaşların söz konusu  sistem dahilinde tasarrufa  devamının teşvik edilmesi için önemli görülen revizyonların hızlı ve etkin  şekilde hayata geçirilmesi amacıyla Hazinenin çalışmalarını hızlı bir şekilde  yürüttüğünü dile getirdi.

Bu  kapsamda, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen torba tasarıda yer  alan değişiklikle mevcut mevzuat kapsamında çalışanların sisteme dahil  olmalarının ardından tanınan 2 aylık cayma süresini 3 katına kadar artırma  hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları  kaydetti:

"Yapılan anket çalışmaları, cayma süresinden sonra sistemden  çıkılamayacağına yönelik yanlış algının çalışanlar arasında yaygın olduğunu  göstermektedir. Ana para garantili dönemin uzamasıyla sistemin avantajlarının  daha iyi anlatılması ve çalışanların birikim yapabildiklerini ve katkı paylarının  fonlarda değerlendiğini görebilmeleri sonucunda, sistemde devam etme konusunda  istek ve motivasyonların artacağını düşünüyoruz."

"İKİNCİL DÜZENLEMELERİ HIZLA HAZIRLAYACAĞIZ"

Şimşek, OKS'de taahhüt olarak hesaplanan devlet katkısı tutarlarının  hak ediş dönemine kadarki zamanda değerini muhafaza edecek şekilde nemalanmak  suretiyle ödenmesinin, sistemin itibarı, uzun vadede sürdürülebilirliği ve  katılımcıların güven ve bağlılığının devamı açısından önem arz ettiğini  belirterek, "Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle bu alanda yöntem ve  süreçlere ilişkin uygulama esaslarının basit hale getirilmesini sağlayacak  ikincil düzenlemeleri de hızlıca hazırlayacağız." dedi.

Ayrılan çalışanların sisteme tekrar dahil olabilmesinin mevcut mevzuat  kapsamında ancak 2 yılda bir gerçekleştirilebildiğini anımsatan Şimşek, BES'e  otomatik katılımdan cayanlara ikinci bir fırsat tanıdıklarını söyledi.

Hazinenin ikincil mevzuat düzenlemeleriyle bu çalışanlara diledikleri  zaman sisteme yeniden dahil olma imkanı sağlayacaklarını vurgulayan Şimşek, buna  yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

Şimşek, çalışanların bu fırsatı iyi değerlendirmelerini ve orta-uzun  vadede sistemdeki katılımcı sayısının  daha yüksek düzeylere çıkmasını  beklediklerini kaydetti.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Mehmet Şimşek


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