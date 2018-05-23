Türkiye'nin gündemine oturan o taksici yakalandı!

Taksici Ş.G, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı.

Taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü büyük infial uyandırmıştı. Taksicitarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, darp raporu alarak şikâyetçi olmuştu. Dört uyuşturucu, mala zarar verme ve mühür fekkinden kaydı bulunan taksici Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet'te işlemleri tamamlanan Ş.G. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

OLAYI BÖYLE ANLATMIŞTI

Dış ticaret uzmanı Canan Ay, 10 yaşındaki kız kardeşiyle ekmek almaya gidiyordu. Park eden araçlar yüzünden de kaldırım yerine yolda yürümek zorunda kalmışlardı. Canan Ay, o dehşet anlarını Hürriyet’e şöyle anlatmıştı: "10 yaşındaki kardeşim İ. ile birlikte Ümraniye Dudullu’daki evimizden ekmek almak için dışarı çıkmıştık. Kaldırımda arabalar park etmiş ve biz de hafif şekilde yoldan yürüyoruz. Bir taksi geldi arkamızdan ve bize bir hayli korna bastı. Biraz ilerledi ve ilerde bizi beklemeye başladı. O anda kardeşimle yürüyoruz ve bize ‘bir baksana’ dedi. Ben de ‘efendim’ dedim ve ardından ağza alınmayacak şekilde küfrederek, ‘bilmem ne gibi niye yoldan yürüyorsunuz’ dedi. Ben de ‘bakar mısınız kaldırımda yer yok tabii ki buradan yürüyeceğim’ dedim. Tekrar ağza alınmayacak küfürler etti. Ben de sinirlendim. Adam zaten direkt taksiden indi bana kafa atmaya başladı. Sanki karşısında bir erkek varmış gibi. Tabii kadın erkek diye bir ayrımda bulunmuyorum ama direkt bana kafa attı. Kafa atınca ben de kendimi korumaya çalıştım. Ben vuramadım tabii ki. Tuttu beni ve bana bayağı vurdu. Gözümde gözlük vardı, gözlük uçtu gitti.”



Telefonumla polisi arayarak yardım istemeye çalıştım ancak taksici daha çok saldırdı. Kaçmasın diye kendimi arka koltuğuna attım. Bu kez de direksiyona geçip beni içeri çekmeye çalıştı. Bir minibüsçü taksicinin yolunu kesti. Taksici arabadan inip beni bacaklarımdan çekip dışarı attı. Sonra da kaçtı. Ufak kardeşim de bu arada korkudan bağırıp ağlıyor. Ve bir kişi bile yardım etmedi. Kolum da yara var. Dilim kesildi. Kalçamı söylemiyorum bile. Hepsi darp raporunda var zaten. Ben bayağı bir şiddet gördükten sonra artık polisi arayacağım dedim. Vatandaşlar polisi aramayınca ben polisi aramaya çalıştım.”



Canan Ay’ın 10 yaşındaki küçük kardeşi İ. B. ise yoldan geçen başka bir minibüs sürücüsünden yumruk yedi. İ. B. yaşadıklarını, “Ablama küfretti ve kafa attı. Ablam da vurmaya çalıştı ama boyu yetişmediği için vuramadı. Daha sonra ablam bekleyin polisle çözelim bu sorunu dedi. Ablam tam polisleri arıyordu. Ablam gitmez belki diye taksinin arkasına oturdu. Kapı açıkken o birden gitmeye başladı. Annemi çağırmaya giderken, bir adam minibüsüme sürttün diye bana yumruk attı. Dudağım patladı. 50-60 yaşlarında biri. Daha sonra polisler geldi ve hastaneye gittik” diye anlattı.

Güncel 22 Mayıs 2018 15:21 Taksici şiddetine uğrayan kadının inanılmaz ifadeleri!Taksicinin şiddetine maruz kalan Canan Ay, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu söyledi.

Kaynak: ajanslar