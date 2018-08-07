TÜİK 2017 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde 2017 yılında 1 milli kütüphane, bin 146 halk kütüphanesi, 564 üniversite kütüphanesi ve 26 bin 415 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 28 bin 126 kütüphane mevcut.

ÜYE SAYISINDA ARTIŞ



Milli kütüphane kayıtlı üye sayısı 26 bin 478, halk kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 2 milyon 201 bin 39 ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 814 bin 500 oldu.

Milli kütüphanedeki kitap sayısı, 1 milyon 410 bin 489 oldu Milli kütüphanedeki kitap sayısı, 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 8,6 artarak 1 milyon 410 bin 489 oldu. Milli kütüphanedeki diğer materyal sayısı ise yüzde 18,4 artarak 184 bin 316 oldu.

MİLLİ KÜTÜPHANEDEN YARARLANLARIN SAYISI DÜŞTÜ



Milli kütüphaneden yararlananların sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 1 azalarak, 629 bin 905 oldu. Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı ise yüzde 1,9 azalarak 26 bin 478 oldu.



HALK KÜTÜPHANELERİNDEKİ KİTAP SAYISI ARTTI

Halk kütüphanelerinin sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 0,8 artarak bin 146 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 19 milyon 993 bin 613‘e ulaştı.

ÜNİVERSİTELERDE KİTAP SAYISI ARTTI



Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 29,7 arttı Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 29,7 artarak 2 milyon 201 bin 39 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 7,8 artarak 25 milyon 91 bin 232 oldu.

Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 2,4 azaldı. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 7,5 arttı Üniversite kütüphanelerinin sayısı, 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 2,2 artarak 564 oldu.

Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 7,5 artarak 16 milyon 385 bin 532 oldu. Bu kütüphanelerde kayıtlı üye sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 0,1 artarak 3 milyon 814 bin 500 oldu.





ÖRGÜN VE YAYGIN KÜTÜPHANELERDEKİ KİTAP SAYISI AZALDI



Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı yüzde 3,2 azaldı

Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı, 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 3,2 azalarak 26 bin 415 oldu.

Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerindeki kitap sayısı, 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 2,6 azalarak 26 milyon 707 bin 127 oldu.





Kaynak: Ajanslar