TÜGVA’nın ilk mezunları sertifikalarını Başkan Cahan’dan aldı

Türkiye Gençllik Vakfı (TÜGVA) tarafından Uşak’ta düzenlenen ilk yaz okulu mezunlarını verdi. Gençlere belgelerini Belediye Başkan Nurullah Cahan teslim etti.

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen yaz okulları sona erdi. Final programı olaraksa Huzurpark’ta piknik organizasyonu düzenlendi. Merkezin yanı sıra ilçedeki öğrencilerin de katıldığı etkinlikte gençlerin yanında olan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, okul sonu başarı belgelerini sahiplerine teslim etti.

Yaz kursları kapsamında Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi ve öncü şahsiyetler üzerine eğitimler alan toplamda 25 erkek, 20 kız olmak üzere 45 öğrenci verimli geçen bir aylık eğitim nedeniyle memnuniyet duyduklarını belirtti. Kayaağıl Termal Tesisleri’nde, At Çiftliği’nde ve Go Kart gibi aktivitelerle sosyal hayatlarına da renk katan gençler ziyaretleri nedeniyle Başkan Cahan’a teşekkür etti.

Kurstan başarı belgesini alan lise öğrencisi Bayram Ali Gürel, Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulunda Kur’an-ı Kerim, Osmanlıca gibi dersler gördüklerini, eğitimi başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

UZUN: TÜGVA İLE GENÇLERİMİZİN GELİŞİMİNE HİZMET EDİLİYOR

Programda bulunan Uşak İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Ali İhsan Uzun ise, “TÜGVA Yaz Kursları sona erdi. Bu vesileyle burada bir piknik düzenlendi. Sayın Belediye Başkanımız da buraya teşrif ettiler. Türkiye Gençlik Vakfı gerçekten Uşak’ta çok hızlı bir şekilde büyüdü. Gençlere yönelik faaliyetleri çok iyi durumda. Bütün ilçelerimizde yer alıyor ve güzel hizmetler sunuyor. Gençlerimizin gelişimi sağlanıyor.” dedi.

HER ŞEY GENÇLİK İÇİN

Uşak’ta TÜGVA tarafından düzenlenen ilk yaz okulu olduğunu belirten İl Temsilcisi Bilal Ertaş, “Bugün Sayın Belediye Başkanımızın katılımlarıyla pikniğimizi gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız daima yanımızda. Öğrencilerimiz de onlarla birlikte olmaktan mutlu oluyorlar. Tekrardan desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Gençlik için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Her şey onlar için.” diye konuştu.

MİLLİ, MANEVİ DEĞERLERİNE BAĞLI BİR GENÇLİK YETİŞTİRİLİYOR

Gençlerle piknik yaparak, ailelerle bir araya gelen Başkan Nurullah Cahan, “Güzel bir toplantı oldu. Ben bu kursun açılmasında emeği geçen TÜGVA İl Başkanımız Bilal Bey’e ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik yetiştiriliyor ve bizler de bu güzel gayeye daima destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Teşekkür ediyor, gençlerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AjansHaber