Tuğgeneral Koçak Ağırlaştırılmış Müebbete Çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan TSK'den ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa müebbet, 1 sanığa ise 2 yıl hapis cezası verildi.

8 TUTUKLU SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanıklar hakkındaki kararı açıkladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Yeltepe, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildiğini, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan Murat Erdoğan, Efendi Haspolat, Şeref Taş, İlker Birel, Gökhan Bayniş, Dahi İbrahim Bilgiçataç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini, yargılama sürecindeki iyi hallerinden indirim uygulanarak cezanın müebbet hapis cezasına çevrildiğini açıkladı.