Tuğçe'yi bu hale getiren kişi serbest bırakıldı!

Ankara'da yaşayan Koçaş ailesinin kızı tercüman Tuğçe Koçaş, yaz tatilini değerlendirmek için İzmir'in Menderes ilçesine bağlı tatil beldesi Gümüldür'e geldi.

Ankara'da yaşayan Koçaş ailesinin kızı tercüman Tuğçe Koçaş, yaz tatilini değerlendirmek için İzmir'in Menderes ilçesine bağlı tatil beldesi Gümüldür'e geldi.

Burada, çevirisini yaptıkları kitapları kiraladıkları stantta satan Tuğçe Koçaş ve arkadaşı Sanem Şahin, dün akşam saatlerinde, Gümüldür'de sahil kenarında yürüyüşe çıktı.

KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRI



İkiliye, Tuğçe Koçaş'ın halası Serap Koçaş ile Senem Şahin'in annesi Pervin Yorulmazlar da eşlik etti. Daha sonra bir kafede oturan ve sohbet eden kadınlar, şakalaşmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre Okan Ş., Tuğçe Koçaş'ın kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek, kaldırım taşını genç kadına fırlattı.

3 SAATLİK AMELİYAT



Kaldırım taşının başına, sağ gözünün üst kısmına isabet esmesiyle ağır yaralanan Tuğçe Koçaş, hemen Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin ve sinir cerrahisi biriminde 3 saat süren bir ameliyat geçiren Koçaş, daha sonra servisteki odaya alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI



Jandarma tarafından gözaltına alınan Okan Ş. ise, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"OLAYIN ÖLÜMLE Mİ SONUÇLANMASI GEREKİYOR"



Olayı Ankara'daki evindeyken haber alan baba Suat Koçaş (54), apar topar İzmir'e geldi. Aile, hastanede tedavisi süren Tuğçe Koçaş'ta kalıcı bir sağlık sorunu kalmasından endişe ederken, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını savunan Suat Koçaş, Okan Ş.'nin savcılık tarafından tutuklanma talebi ile sevk edildiği Menderes Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını söyledi.

Saldırganın babasının asker emeklisi olduğunu belirten Koçaş, "O kadar kalabalık bir yerde 4 kadına saldıran bir insanın serbest bırakılmasını anlamıyorum. İlla bu olayın ölümle mi sonuçlanması gerekiyor? Bunu anlamak mümkün değil. Tek dileğim, bu adamın cezasını çekmesi. Bu resmen planlı bir davranış. Eline taşı alıp suratına fırlatıyor. Bir tartışma sonucu olmadı ki. Bunu yapan bir adam, herkese yapabilir. Bu adamın halkın içinde olması büyük bir tehlike. Kimsenin başına gelmesin, Allah kimseyi yavrusu ile sınamasın" dedi.

Kaynak: DHA