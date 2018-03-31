Tuğba Ekinci'den Mehmetçik'e özel Afrin şarkısı

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci 'Türkiye'nin Aslanları' isimli bir şarkı yapıp Afrin'de görevli Türk askerlerine armağan etti.

Geçtiğimiz yıllarda O Şimdi Asker şarkısı ile büyük ses getiren ünlü sanatçıTuğba Ekinci, bu kez 'Türkiye'nin Aslanları' isimli bir şarkı yaparak görev yapan Mehmetçiklere armağan etti.

Çekilen klipte yer alan görüntülerin ise Genelkurmay Başkanlığı'dan alınan özel bir izin ile eklendiği açıklandı.

Ünlü sanatçı 1 ay önce tamamladığı klibi hakkında şu sözleri söyledi;

“Tüm askeri birliklerde marş olan ‘Türkiye'nin Aslanları' adlı çalışmamızın video klibi için hazırlanan tüm izinleri ve yasal işlemleri 1 ay önce tamamlamıştık. Ancak biz, Mehmetçiğin Afrin'e girmesini bekledik. Ne mutlu ki Askerlerimiz bizim için çok anlam taşıyan 18 Mart tarihinde Afrin'e girdi. Umarım benim bu çalışmam da onlara bir moral olur”

Kaynak: Ajanslar