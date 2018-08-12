Tugay Kerimoğlu'ndan Emre Belözoğlu'na övgü!

Galatasaray, A Milli Takım ve İngiltere Premier Lig'de top koşturmuş başarı futbolcu Tugay Kerimoğlu, Emre Belözoğlu'na övgüler yağdırdı.

Galatasaray, A Milli Takım ve İngiltere Premier Lig'de top koşturmuş başarı futbolcu Tugay Kerimoğlu, Emre Belözoğlu'na övgüler yağdırdı.

"EMRE GİBİ KARAKTER ÇOK YOK"



Kerimoğlu, beİN Sports'ta katıldığı bir programda Emre Belözoğlu hakkında şunları ifade etti: "Emre'ye alakalı her zaman şunu söyledim. Camialarla sıkıntı yaşayabilirsiniz ama Emre kalitesindeki insanlar ne kadar gidebiliyorsa gitsin derim. Çünkü o göz zevkimiz o saha içindeki hal ve hareketleri, oyunu yönlendirmesi, oyundan zevk alması. Yani çok fazla böyle karakter kalmadı.

Bu tarz oyuncu karakteri yok. Bu yaşta hala bu özveriyi gösteriyorsa, örnek alınacak bir karakterdir Emre Belözoğlu."

Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, sezon başında kulübüyle olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı.