TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, ödüle layık görülen öğrencilerin dünya çapında ses getirecek çalışmalar yapacaklarına inandığını söyledi.

Yarışmada dereceye giren projelerin 982 proje arasından seçildiğini aktaran Elmalı, her projenin kendileri için anlamlı ve önemli olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından 12 kategoride dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.