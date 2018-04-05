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05 Nisan 2018 15:35 | Son Güncelleme: 05 Nisan 2018 15:38

TSK'deki kriptolara operasyon: 28 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 13 il ve KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

TSK'deki kriptolara operasyon: 28 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma  kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün  TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik, örgütün "mahrem abileri" tarafından  ankesörlü telefon ya da büfeden arandığı ve toplantılara çağrıldığı belirlenen  şüphelilerin yakalanması için operasyondüzenlendi.

Gaziantep, Ankara, Şanlıurfa, Siirt, Kars, Muş, Şırnak, Diyarbakır,  Isparta, Tokat, Adana, Edirne, Hakkari ve KKTC'de düzenlenen eş zamanlı  operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına  alındı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: FETÖTSK


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