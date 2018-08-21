Son Dakika!
21 Ağustos 2018 17:13 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2018 18:06

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 33'üncü koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 33'üncü devriye görevini yaptı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 33'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

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