TSK'dan PKK'ya çok ağır darbe...
TSK'dan yapılan açıklamaya göre 7-13 Nisan'da Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 67 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK : Terörle Mücadele Harekâtında, 07-13 Nisan 2018 tarihleri arasında, 1'i sözde lider kadroda olmak üzere toplam 67 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 44 silah ele geçirilmiş, 84 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 4157 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: Ajanslar