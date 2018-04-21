TSK’dan PKK'ya büyük darbe! 37 terörist öldürüldü…

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda 14-20 Nisan'da Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK’dan yapılan açıklamada "Terörle Mücadele Harekatında, 14-20 Nisan 2018 tarihleri arasında, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere toplam 37 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 44 silah ele geçirilmiş, 41 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında da bugüne kadar harekat alanının tamamında toplam 117 adet mayın ve 855 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir" denildi.

Kaynak: ajanslar