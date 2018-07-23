TSK'dan PKK'ya ağır darbe

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre Hakkari ve Erzincan'ın Kemah kırsalları ile Kuzey Irak Avaşin - Basyan'a hava harekatlarında 11 terörist öldürüldü.

TSK tarafından yapılan açıklamada Hakkari, Erzincan ve Kuzey Irak'a yönelik operasyonlarda, 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

11 SİLAHLI TERÖRİST

Açıklamada, 'Hakkâri ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak kuzeyi Avaşin-Basyan’da devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam 11 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.' denildi.

Güncel 20 Temmuz 2018 08:28 TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatıTSK tarafından yapılan açıklamaya göre Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Bu operasyonlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kaynak: Ajanslar