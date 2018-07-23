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23 Temmuz 2018 08:27 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2018 08:41

TSK'dan PKK'ya ağır darbe

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre Hakkari ve Erzincan'ın Kemah kırsalları ile Kuzey Irak Avaşin - Basyan'a hava harekatlarında 11 terörist öldürüldü.

TSK'dan PKK'ya ağır darbe

TSK tarafından yapılan açıklamada Hakkari, Erzincan ve Kuzey Irak'a yönelik operasyonlarda, 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

11 SİLAHLI TERÖRİST 

Açıklamada, 'Hakkâri ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak kuzeyi Avaşin-Basyan’da devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam 11 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.' denildi.

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatıGüncel20 Temmuz 2018 08:28TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatıTSK tarafından yapılan açıklamaya göre Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Bu operasyonlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: TSK


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