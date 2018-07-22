TSK Münbiç'te 18. devriyeyi başarıyla tamamladı

TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 18'inci koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 18'inci koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

18. DEVRİYE GÖREVİ İCRA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta dün 18'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

Kaynak: Ajanslar