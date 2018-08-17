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17 Ağustos 2018 18:40 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2018 19:30

TSK'dan Kuzey Irak'ın Metina ve Kandil bölgesine hava harekatı!

TSK: Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından kullanılan sığınak, barınak, silah mevzii ve mühmmat deposu imha edildi.

TSK'dan Kuzey Irak'ın Metina ve Kandil bölgesine hava harekatı!

Terör örgütü PKK'ya karşı sınır ötesinde yürütülen operasyon devam ediyor. Operasyon kapsamında örgütün lojistik merkezleri de yok ediliyor.

KUZEY IRAK'TA SİLAH MEVZİLERİ İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada bugünkü operasyonlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "rak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine 17 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: TSK


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