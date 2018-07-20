TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Bu operasyonlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Bu operasyonlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine 19 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi.

Kaynak: Ajanslar