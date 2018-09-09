TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 9 terörist öldürüldü

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Irak ve Siirt kırsalında yaptığı hava harekatları sonucunda 9 teröristin etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Siirt kırsalıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekat neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Ajanslar