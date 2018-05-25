TSK'dan kritik Solo Türk açıklaması
TSK SOLOTürk ile ilgili olarak, kritik açıklamalarda bulundu.
TSK'nın Twitter adresinden yapılan açıklama şöyle:
"1-SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının icra ettikleri hava gösterileri TSK tarafından yapılan yıllık planlamaya göre icra edilmektedir. 12 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, planlanan bazı hava gösterileri ertelenmiştir.
2-Planlamalarda yapılan değişiklikler SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
3-Yapılan planlamaların basında konuyla ilgili olarak yer alan haberlerle ilgisi bulunmamaktadır. Hava gösterileri önümüzdeki dönemde de planlandığı şekilde icra edilmeye devam edilecektir."
Kaynak: ajanslar