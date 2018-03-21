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21 Mart 2018 09:05 | Son Güncelleme: 21 Mart 2018 09:29

TSK'dan Kuzey Irak'ta Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 12 silahlı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Kuzey Irak'ta Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 12 silahlı terörist, havaharekatıyla etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saldırı hazırlandığındaki 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun, 20 Mart'ta düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiği kaydedildi. 

Etiketler: hava harekatı


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