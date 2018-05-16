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16 Mayıs 2018 19:33 | Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018 20:06

Afrin'de arama faaliyetlerine devam eden TSK'dan flaş bir açıklama geldi!

TSK'dan yapılan açıklamada, Afrin'de icra edilen arama faaliyetleri esnasında, 7 oda, 700 metre kapalı alan ve tünel sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edildiğini bildirdi.

Afrin'de arama faaliyetlerine devam eden TSK'dan flaş bir açıklama geldi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

7 ODA, 700 METRE

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, "Afrin/Hacıhasanlı bölgesinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında teröristlere ait, 7 oda, 700 metre kapalı alan ve tünel sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edilmiştir.

Teröristlerin, bölgede başlatılan harekâtla birlikte kamp alanını terk ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca, kampın içinde yer alan betonarme yapının cidar kalınlıklarının uçaklara karşı koruma sağlayacak şekilde yer yer bir metreye ulaştığı da belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Afrin'de inşası yarım kalan tünel bulundu

Afrin'de inşası yarım kalan tünel bulundu

Afrin'de inşası yarım kalan tünel bulundu


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: afrin


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