TSK'dan PKK'ya büyük darbe!
TSK'dan yapılan açıklamaya göre son bir haftada operasyonlarda 41 terörist etkisiz hale getirildi.
detaylar geliyor...
Kaynak: ajanslar
detaylar geliyor...
Kaynak: ajanslar
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