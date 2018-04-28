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28 Nisan 2018 10:36 | Son Güncelleme: 28 Nisan 2018 10:41

TSK'dan PKK'ya büyük darbe!

TSK'dan yapılan açıklamaya göre son bir haftada operasyonlarda 41 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan PKK'ya büyük darbe!

detaylar geliyor...


Kaynak: ajanslar

Etiketler: TSKPKK


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