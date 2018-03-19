Tsk'dan Afrin açıklaması

Tsk Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı çalışmaları sürüyor

Tsk Afrin'de 29 köyün daha temizlendiğini duyurdu. Afrin harekatında şimdiye kadar 363 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Afrin harekatında ise bugüne kadar 46 şehit 255 yaralımız olduğunu açıkladı...

TSK ve ÖSO, böylece Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesinin doğusu ile Racu-Bülbül-Şeran beldeleri üçgeninde yer alan, Yukarı Gulyan, Aşağı Gulyan, Berbant, Göbek, Öksüzlü, Guebek, Abraz, Şeyh Kulu, Hasan Deirli, Çorba Ovası, Samatek, Kodlaki, Anbarlı, Saghir Obası, Kalilene, Açoni, Dik Obası, Zivenko, Heşelik, Hacıhasanlı, Rahmanlı, Dalyanlı, Rutanlı, İki Ahır, Beremci, Selo, Arap Uşağı, Katranlı, Kuzrayhil köylerini ve Mabatlı belde merkezini teröristlerden kurtardı.

Afrinde Tüm belde merkezlerinin temizlendiğini bildiren TSK, mayın ve el yapımı bomba aramaları çalışmaların sürdüğünü ifade etti..