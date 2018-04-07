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07 Nisan 2018 11:43 | Son Güncelleme: 07 Nisan 2018 11:45

TSK'dan Afrin açıklaması

TSK: 1 haftada yurtiçinde 108 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin harekatında ise 3991 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Afrin açıklaması

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Kaynak: Ajanslar

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